Universal Pictures arbeitet mit Netflix zusammen

US-Fernsehen

Der Streamingdienst erhält attraktive Animationsfilme und ab 2027 folgen Live-Action-Serien.

Die Comcast-Tochter NBCUniversal und Netflix werden künftig noch enger zusammenarbeiten. Die Universal Filmed Entertainment Group hat einen Vertrag ausgearbeitet, nach dem Animationsfilme von Illumination und DreamWorks Animations zu Netflix wandern. Die US-Rechte an Live-Action-Filmen von Universal Pictures und Focus Features gehen spätestens acht Monate nach dem Kinostart an NBC.Im Anschluss an die Erstausstrahlung von Universal-Filmen auf NBCUs Peacock wird Netflix ein Zeitfenster von zehn Monaten eingeräumt, in dem diese Filme exklusiv auf Netflix verfügbar sind, bevor sie wieder auf Peacock ausgestrahlt werden. Zudem wird Netflix die Rechte an allen Animations- und Live-Action-Filmen von Universal für weitere Zeitfenster in den Folgejahren sowie die Rechte an ausgewählten Titeln aus der Filmbibliothek von Universal lizenzieren, teilten die Unternehmen mit.„Wir haben unsere Partnerschaft mit NBCUniversal immer geschätzt und freuen uns, sie ab 2027 auszuweiten, um unseren Mitgliedern in den USA noch mehr Unterhaltung zu bieten“, sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix , in einer Mitteilung. „Animationsfilme von Illumination und DWA waren bei Netflix schon immer unglaublich beliebt, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren Live-Action-Filme von Universal Pictures und Focus Features hinzuzufügen. Durch die Kombination dieser lizenzierten Titel mit unseren eigenen Netflix-Programmen können wir unseren Mitgliedern ein außergewöhnliches Unterhaltungspaket mit einer noch größeren Auswahl an Filmen bieten.Peter Levinsohn, President of Global Distribution der NBCUniversal Studio Group, kommentierte: „Mit dieser erweiterten Partnerschaft bieten wir den Konsumenten von heute ein optimales Erlebnis mit einer Direct-to-Consumer-Strategie, von der sowohl NBCUniversal als auch Netflix profitieren. Durch die beispiellose Unterstützung von Netflix für unser Filmangebot können wir sicherstellen, dass unsere Filme sowohl im Kino als auch zu Hause von einem möglichst breiten Publikum genossen werden können.