Comedy-Serie «Mr. Plankton» kommt

International

Die Serie von «Juvenile Justice»-Regisseur erscheint am 8. November.

Am 8. November lädt Netflix die Zuschauer ein, sich auf eine herzerwärmende Reise mitzu begeben, eine Geschichte voller Fernweh, Lachen und Tränen. Die romantische Comedy-Serie erzählt die Geschichte von Hae Jo, einem Mann, der aus einem Fehler geboren wurde, und Jae-mi, der unglücklichsten Frau der Welt, die ihn versehentlich auf der letzten Reise seines Lebens begleitet.Unter der Regie von Hong Jong-chan («Juvenile Justice») und nach einem Drehbuch von Jo Yong («It's Okay to Not Be Okay») spielt Woo Do-hwan («Bloodhounds») die Hauptrolle als Hae Jo, Lee You -mi («Squid Game») als Jae-mi und Oh Jung-se («Revenant») als Eo Heung. „Ich wollte unbedingt «Mr. Plankton» spielen, und ich habe so viel Zuneigung für die Serie“, erzählt Woo Do-hwan. “Freuen Sie sich darauf, ob Hae Jo seine richtige Familie finden kann und wie die Reise endet.“Der Trailer hebt die Hauptfiguren der Serie hervor: Hae Jo, der auf der Suche nach Spaß ist; Jae-mi, die sich danach sehnt, Mutter zu werden; und Eo Heung, der nach reiner Liebe sucht. Als Hae Jo erfährt, dass er einen Gehirntumor hat und nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat, holt er Jae-mi an ihrem Hochzeitstag ab, um sich mit ihr auf die Suche nach seinem leiblichen Vater zu machen, und enthüllt dabei, dass sie früher ein Liebespaar waren. Währenddessen steht Jae-mi vor ihren eigenen Herausforderungen, nachdem sie entdeckt hat, dass sie vorzeitig in die Wechseljahre kommt, obwohl sie einen Sohn für Eo Heungs Familie zur Welt bringen soll. Inmitten des Chaos tut Eo Heung sein Bestes, um nach Jae-mi zu suchen.