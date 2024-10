NDR und RTL richten den «ESC»-Vorentscheid aus

TV-News

Am Donnerstag laden die Beteiligten in die Schweizerische Botschaft in Berlin ein.

Paukenschlag: RTL und der Norddeutsche Rundfunk werden den Vorentscheid zum «Eurovision Song Contest» gemeinsam austragen. In den vergangenen Wochen haben Stefan Raab, Das Erste-Programmdirektorin Christine Strobl, RTL-Content-Chefin Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann über eine Zusammenarbeit gesprochen. Die Details werden am Donnerstag in der Schweizerischen Botschaft in Berlin enthüllt.Bereits vor mehr als zehn Jahren arbeitete der Norddeutsche Rundfunk mit Stefan Raab zusammen. Damals entstand die Castingshow «Unser Star für Oslo», aus der Lena Meyer-Landrut hervorging. Sie belegte den ersten Platz beim «Eurovision Song Contest», der 2011 in Düsseldorf ausgetragen wurde. Raab, Anke Engelke und Judith Rakers moderierten damals die vierstündige Show.Die ersten fünf Ausscheidungsshows liefen mit mäßigen Quoten auf Raabs damaligem Heimatsender ProSieben , das Viertelfinale und das Finale wurden mit großem Erfolg am Freitagabend im Ersten ausgestrahlt. Eine ähnliche Kooperation wird es zwischen dem Norddeutschen Rundfunk und RTL geben. Im vergangenen Jahr strahlte Das Erste die Qualifikationsshow für den deutschen «ESC»-Kandidaten am späten Freitagabend aus.