«José Carreras Gala» steigt am 12. Dezember

Auch in diesem Jahr überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) aus Leipzig.

Am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, steigt in Leipzig die große. „Bei unserer Premiere am 22. Dezember 1995 hätte ich nie zu träumen gewagt, was wir gemeinsam in fast drei Jahrzehnten im Kampf gegen Leukämie bewegen können und dass ich einmal zur 30. «José Carreras Gala» einladen darf. Ich freue mich auf Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly und Revolverheld sowie viele weitere prominente Unterstützer, die an unserem großen Abend am Telefonpanel Spenden sammeln werden“, sagt José Carreras.Rainhard Fendrich freut sich auf ein Wiedersehen mit José Carreras: „Ich ziehe den Hut vor José Carreras. Mit seinem jahrzehntelangen Engagement hat dieser Mann Unglaubliches bewegt.“ Österreichs größter Liedermacher und Schöpfer der Nationalhymne der Herzen („I am from Austria“) hatte bereits 2016 bei der 22. José Carreras Gala den Kampf gegen Leukämie unterstützt. Die deutsche Erfolgsband Revolverheld mit Johannes Strate (Gesang, Gitarre), Kristoffer Hünecke (Gitarre), Niels Kristian Hansen (Gitarre) und Jakob Sinn (Schlagzeug) ist zum zweiten Mal bei der Gala dabei.Hochkarätig besetzt ist auch das Spenden-Panel. Zugesagt haben bereits (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Fabian Kahl, Susanne Klehn und Kamilla Senjo. Die Stiftungsbotschafter Matthias Killing und Jürgen Tonkel werden auch während der Jubiläumsgala Spenden am Telefon entgegennehmen. Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig moderieren, Kimming Entertainment produziert.