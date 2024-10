«Reyka» geht bei RTL Crime weiter

TV-News

Auch in der zweiten Staffel spielt die deutsche Schauspielerin Kim Engelbrecht die Hauptrolle.

Der Fernsehsender RTL Crime setzt die südafrikanische Fernsehseriemit acht neuen Folgen fort. Das Drehbuch von Rohan Dickson und Jake Riddell wurde von Zee Ntuli umgesetzt. Vor der Kamera stehen neben Kim Engelbrecht Iain Glen, Gerald Steyn, Anna-Mart Van der Merwe, Nokuthula Ledwaba und Jessie Diepeveen.Hinter dem Format stehen Quizzical Pictures und Serena Cullen Productions für den Sender M-Net. Für die Profilerin Reyka läuft es gerade ziemlich gut. Sie arbeitet in einer neuen Polizeistation und hat einen Mann kennen gelernt. Doch schon bald zeigt sich ein Riss in ihrer "heilen neuen Welt". RTL Passion zeigt einzelne Episoden.Am Mittwochabend wiederholt der Sender alle Folgen von. Am 11. Dezember um 20.15 Uhr werden alle Folgen noch einmal ausgestrahlt. Im Oktober 1994 ist die Schweiz in Aufruhr, als auf einem Bauernhof in Cheiry und in zwei abgebrannten Chalets in Salvan 48 Leichen entdeckt werden. Allen Opfern gemeinsam ist die Zugehörigkeit zur Sekte der Sonnentempler. Die Polizei erlässt einen internationalen Haftbefehl gegen die Gurus der Sekte. Der Fall nimmt rasch internationale Dimensionen an, als auch in Kanada tote Sektenmitglieder entdeckt werden.