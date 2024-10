VOX Up bleibt bei «Law & Order: Organized Crime» dran

TV-News

Bereits ab Ende November 2024 wird auch die zweite Staffel der Serie ausgestrahlt.

Beim Fernsehsender VOX Up geht die Ausstrahlung vonzügig voran. Die Serie startet in Deutschland am 10. November 2024. Der Fernsehsender hat aber bereits die Ausstrahlung der zweiten Staffel angekündigt. Diese beginnt am Sonntag, den 24. November 2024 um 22.00 Uhr. Sieben Tage später werden die Premieren bereits um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Nachdem es Detective Stabler gelungen ist, Wheatleys Drogenimperium zu zerschlagen und den Mörder seiner Frau zu entlarven, steht er vor der Herausforderung, eine berüchtigte Verbrecherfamilie zu infiltrieren, die den Kokainhandel in New York City übernehmen will. Gleichzeitig sieht sich Sgt. Bell gezwungen, mit einem rivalisierenden Kollegen zusammenzuarbeiten, da sich ihre Ermittlungen überschneiden und kollidieren.Derzeit wiederholt VOX Up auch den Sex and the City"-Nachfolger. Die zweite Staffel startet am Mittwoch, 27. November 2024, um 21.55 Uhr. Aus der zweiten Staffel werden zwei Episoden gezeigt, eine Woche später vier. Carrie bereitet sich auf die Met-Gala vor. Dabei fragt sie sich, ob sie für mehr als ihre lockere Donnerstagabend-Beziehung mit dem Podcast-Produzenten Franklyn bereit ist. Miranda missversteht Ches Signale und befürchtet, dass es in ihrer Beziehung nur um Sex geht. Nya gewöhnt sich an ein Leben ohne André.