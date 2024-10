YouTube steigert Umsatz auf 8,921 Milliarden

Wirtschaft

Alphabet verbesserte die Umsätze innerhalb von einem Jahr um zwölf Milliarden US-Dollar.

Im kalifornischen Mountain View verbreitet die Google-Mutter Alphabet gute Nachrichten. Der Umsatz des Unternehmens ist innerhalb eines Jahres um 15 Prozent gestiegen. In den Monaten Juli, August und September 2023 wurden 76,639 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, ein Jahr später waren es bereits 88,268 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 21,797 auf 31,706 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 19,689 auf 26,301 Milliarden US-Dollar.YouTube erwirtschaftete ohne Premium-Zugänge 8,921 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum hatte die YouTube-Werbung 7,952 Milliarden US-Dollar betragen. Die Google-Suche verbesserte sich von 44,026 auf 49,385 Milliarden US-Dollar, das Google-Netzwerk schrumpfte von 7,669 auf 7,548 Milliarden US-Dollar. Die Google-Zusatzdienste kletterten von 8,339 auf 10,656 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft lag nun bei 11,353 Milliarden US-Dollar nach 8,411 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.Alphabet ist weltweit gewachsen. In den USA stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 43,139 Milliarden US-Dollar, in Europa/Afrika um zwölf Prozent auf 25,472 Milliarden US-Dollar. In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 14,547 Milliarden US-Dollar. In der Region Amerika ohne USA betrug der Umsatz 5,093 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 25 Prozent entspricht.Sundar Pichai, CEO, sagte: „Die Dynamik im gesamten Unternehmen ist außergewöhnlich. Unser Engagement für Innovation sowie unser langfristiger Fokus und unsere Investitionen in KI zahlen sich aus, denn unsere Kunden und Partner profitieren von unseren KI-Tools. In Search erweitern unsere neuen KI-Funktionen die Möglichkeiten, wonach und wie Menschen suchen können. In Cloud tragen unsere KI-Lösungen dazu bei, die Produktakzeptanz bei bestehenden Kunden zu erhöhen, neue Kunden zu gewinnen und größere Geschäfte abzuschließen. Die Gesamteinnahmen von YouTube aus Werbung und Abonnements haben in den letzten vier Quartalen erstmals 50 Milliarden US-Dollar überschritten. Wir haben in diesem Quartal ein starkes Umsatzwachstum erzielt und unsere kontinuierlichen Anstrengungen zur Effizienzsteigerung haben zu einer Verbesserung der Margen beigetragen. Ich freue mich darauf, weitere Fortschritte für Konsumenten, Kunden und Kreative auf der ganzen Welt voranzutreiben.