Fremantle bandelt mit Fudge Park an

England

Weil die BBC-Serie «Daddy Issues» so erfolgreich war, wurde ein Deal ausgehandelt.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der BBC-One-Comedy «Daddy Issues» hat Fremantle seine Partnerschaft mit Fudge Park weiter ausgebaut und einen Vertrag über die Erstverwertung und Entwicklung unterzeichnet, der Fremantle zum Hauptauftragnehmer für alle zukünftigen Drehbuchprojekte von Fudge Park macht. Das britische Indie-Unternehmen wird eng mit den Fremantle-Abteilungen Global Drama und International Distribution zusammenarbeiten, um sein Drama- und Comedy-Angebot weiterzuentwickeln, seine globale Präsenz auszubauen und neue Märkte zu erschließen.In «Daddy Issues», das in Stockport spielt, erfährt Gemma (Aimee Lou Wood), dass sie nach einem zufälligen One-Night-Stand schwanger ist. Da ihre Schwester Catherine (Sharon Rooney) im Gefängnis sitzt und ihre Mutter Davina (Susan Lynch) um die Welt reist, um sich selbst zu finden, hatte Gemma keine andere Wahl, als sich an ihren glücklosen Vater Malcolm (David Morrissey) zu wenden, um Unterstützung zu erhalten. Am Ende der Serie setzt bei Gemma in Ritas (Sarah Hadland) Salon die Wehentätigkeit ein, und sie bringt mit ihren Freunden Cherry (Taj Atwal) und Xander (Arian Nik) an ihrer Seite Baby Sadie zur Welt. Währenddessen beeilte sich Malcolm, rechtzeitig mit seinem toxischen Freund Derek (David Fynn) im Schlepptau ins Krankenhaus zu kommen. Doch ein Gesicht aus der Vergangenheit könnte alles für sie verändern. Von Dating-Katastrophen und gescheiterten Romanzen bis hin zu toxischen Freundschaften und chaotischen Familiendynamiken ist die Show eine herzergreifende Geschichte über einen Vater und seine Tochter und die Realität, sich der Elternschaft zu stellen – in jeder Lebensphase.«Daddy Issues» ist eine Produktion von Fudge Park für BBC Three und BBC iPlayer, die von Danielle Ward («Brassic») konzipiert und geschrieben wurde. Der Auftrag kam von Jon Petrie, dem Leiter der Comedy-Abteilung bei der BBC, und Fiona Campbell, der Leiterin der Jugendabteilung bei BBC iPlayer und BBC Three. Regie führt Damon Beesley («White Gold»), Produzentin ist Lynn Roberts («Man Like Mobeen») und die ausführenden Produzenten sind Phil Gilbert («White Gold») für Fudge Park Productions sowie Aimee Lou Wood, David Morrissey, Danielle Ward und Damon Beesley. Der Beauftragte für die BBC ist Seb Barwell. Fremantle kümmert sich um den weltweiten Vertrieb.Jonathan Blyth, Geschäftsführer von Fudge Park, sagte: „Wir haben im letzten Jahr sehr gerne mit dem Team von Fremantle zusammengearbeitet, das ein hervorragender Partner bei «Daddy Issues» war. Sie verstehen die DNA von Fudge Park wirklich und teilen unsere kreative Vision, sodass die Erweiterung der Partnerschaft eine einfache Entscheidung war.“Rebecca Dundon, SVP, Leiterin der Bereiche Scripted Commercial, C&I und Global Drama bei Fremantle, sagte: „Fudge Park ist ein seltenes Juwel, bei dem eine talentierte Vision auf universelle Themen und scharfe, originelle Texte trifft. Sie liefern immer wieder frische, ansprechende Inhalte, und ich könnte nicht stolzer sein, unsere Partnerschaft nach dem Erfolg von «Daddy Issues» zu starten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht – nach oben sind keine Grenzen gesetzt!“