Disney Dreamlight Valley 2024: Neue Abenteuer angekündigt

Zahlreiche unterschiedliche kostenpflichte Abenteuer sollen die Geldbeutel von Disney füllen.

Disney Dreamlight Valley hat in seinem aktuellen Showcase-Stream eine Vielzahl spannender Neuigkeiten für Fans enthüllt. Ab dem 20. November startet der erste Teil der neuen Erweiterung „Storybook Vale“, die Spieler in das magische Tal bringt, wo sie sich mit neuen Charakteren wie Merida und Flynn Rider auf die Spuren eines mysteriösen Buches begeben. Dabei treffen sie auf Hades und Maleficent, deren Konflikt das Tal und seine drei neuen Biome in Chaos stürzt. Als besonderes Extra können Spieler nun den „Royal Net“ nutzen, um verlorene Seitenfragmente des magischen Buchs einzufangen.Am 4. Dezember bringt ein kostenloses Update zudem eine neue Figur ins Spiel: Sally aus „Nightmare Before Christmas“ zieht mit einer Reihe spannender Quests und Belohnungen in das Valley ein. Neben dieser Erweiterung für die Spielwelt erhalten Spieler neue Deko-Möglichkeiten, einschließlich der lang erwarteten Funktion, Möbel und Gebäude um 16 Grad zu drehen und auf schwebenden Inseln eigene Landschaften zu gestalten.Zusätzlich zur Erweiterung gibt es für neue und bestehende Spieler verschiedene Editionen und Boni. Wer das „Storybook Vale“-Erweiterungspaket bis Ende 2024 erwirbt, erhält eine exklusive Kollektion im „Dark Academia“-Stil. Disney verlangt für die Abenteuer mindestens 29 US-Dollar. Bislang gibt es noch keine Pläne über den deutschen Markt.