Zwei Free-TV-Premieren zu Weihnachten

TV-News

Außerdem setzt RTL auf die Formel1 und die Ehrlich Brothers.

RTL hat für den 23. und 24. November 2024 zahlreiche Specials geplant. Am Samstag um 06.30 Uhr meldet sich das Team mit einem zweistündigen Formel-1-Qualifying aus Las Vegas. Das Rennen überträgt RTL am Sonntagmorgen um 06.00 Uhr. Die Übertragung ist auf dreieinhalb Stunden angesetzt.Am Samstag wird um 09.50 Uhr der Weihnachtsfilmwiederholt, bevor um 11.20 Uhr die Free-TV-Premieremit Viva Bianca auf dem Programm steht. Der europäische Prinz Duncan will der von seinen Eltern arrangierten Ehe entfliehen und flieht in die USA. Dort landet er in dem verschlafenen Städtchen Aurora, wo er auf die charmante Emma trifft. Diese führt das Café ihrer verstorbenen Eltern und kümmert sich um ihre jüngere Schwester Alice. Vom ersten Moment an sind sich die beiden sehr nahe. Wird es für sie ein Happy End geben?Zwischen 12.55 und 14.35 Uhr folgt die Wiederholung von, bevor um 14.35 Uhr der US-Spielfilmauf dem Programm steht. Kurz vor Weihnachten wird die vielbeschäftigte Immobilienmaklerin Abigail von ihrer Schwester, die ein Haus geerbt hat, um Hilfe gebeten. Doch dann stellt sich heraus, dass es einen Miterben gibt: den altruistischen Bauunternehmer Bo. Während Abigail das Haus für ihre Schwester, die dringend Geld braucht, verkaufen will, möchte Bo daraus ein Bed and Breakfast machen. Schon bald kommen sich Abigail und Bo näher.Um 20.15 Uhr steht eine neue Bühnenshow der Ehrlich Brothers auf dem Programm.läuft bis 22.15 Uhr. Eine Woche später startet das neue Format der Ehrlich Brothers im ZDF-Vorabendprogramm. Weihnachtlich bleibt es bei RTL: Zwischen Formel 1 und NFL laufen die Spielfilm-Wiederholungen «Christmas at the Plaza - Verliebt in New York» (11.15 Uhr), «Winter Castle - Romantik im Eishotel» (12.50 Uhr), «Winter Castle 2 - Eine winterliche Liebe» (14.30 Uhr) und «The Winter Palace - Verliebt in einen Prinzen» (16.05 Uhr).