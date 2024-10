«Lege kommt auf den Geschmack» geht weiter

TV-News

Im Auftakt versucht Sebastian Lege den perfekten Burger zu kreieren.

Am 12. November 2024 strahlt das ZDF Sebastian Leges Show «besseresser» zum vorerst letzten Mal in der Primetime aus, vier neue Folgen vonfolgen ab Montag, 25. November 2024, auf VOX . In der Auftaktfolge versucht der Lebensmittelexperte und Koch den perfekten Burger zu kreieren.Dafür reist er um die halbe Welt. Auf der Suche nach den Wurzeln der amerikanischen Burger-Tradition. In New York holte er sich Inspiration über Ursprung und Herkunft des amerikanischen Fast-Food-Klassikers und den American Way der Burger-Zubereitung. Am Ort des Geschehens erhält der Tüftler viele erhellende Einblicke in den von uns importierten Smash-Burger-Trend.In der Jury sitzen Christoph Grabowski, Mirjam von der Mark, George Andreadis, Xenia Glassen, Daniel Gottschlich, Frederik Wussler, Hannah Hering und Henning Stecker. Die Bewertung übernehmen acht ausgewählte Burger-Experten, darunter ein Sternekoch, Grillprofis und diplomierte Fleischfachleute: Aussehen, Konsistenz und Geschmack.