«Feuer, Wasser, Erde, Luft» geht prominent weiter

TV-News

Obwohl die zweite Staffel nicht wirklich überzeugte, kommen vier neue Episoden.

Beim Fernsehsender VOX geht die Dokumentationsreihein die dritte Staffel. Das Format startete Anfang Januar 2023 mit überschaubaren Quoten, VOX nahm es zunächst aus dem Programm. Doch der lange Atem zahlte sich mit 0,88 Millionen und 7,5 Prozent in der Zielgruppe aus. Im Herbst 2023 erreichte die Sendung nur noch mäßige Werte.In den vergangenen Wochen lief «Doc Caro» auf dem Mittwochsplatz, nun sollen die Notärzte auf dem Sendeplatz überzeugen. Los geht es mit einem eindrucksvollen Einsatz aus dem Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Notärztin Dr. Franziska Lipka und Rettungsassistent Johannes Hein bewähren sich dort in einer Situation, in der schnelles und präzises medizinisches Handeln gefragt ist. Das Team wird zu einem 55-jährigen Patienten gerufen, der unter Atemnot leidet.Bei einem Sturz mit dem Mountainbike stellen Notarzt Dr. Frank Tümmler und Rettungsassistent Daniel Wallis von der Luftrettung Zwickau ihr Können und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Eine Frau ist schwer gestürzt und klagt über starke Schmerzen im Brust- und Wirbelsäulenbereich. Hier ist höchste Vorsicht geboten, um weitere Schäden zu vermeiden. Im Anschluss an "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" setzt VOX die Reihe "Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft" mit jeweils zwei Folgen fort.