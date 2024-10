Thanksgiving-Partien landen bei Nitro

TV-News

Bereits im Vorjahr verschob RTL die Ausstrahlung zum Spartensender.



Am 28. November 2024 feiern die Amerikaner Thanksgiving. Die Spiele Detroit Lions gegen Chicago Bears (18.30 Uhr) und Dallas Cowboys gegen New York Giants (22.30 Uhr) werden nicht von RTL , sondern von Nitro übertragen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Sender mit den Spielen Green Bay Packers gegen Detroit Lions und Washington Commanders gegen Dallas Cowboys überschaubare Quoten erzielt.Während die rund 400.000 Zuschauer für Nitro ein Spitzenwert sind, wäre die Übertragung bei RTL zu diesem Zeitpunkt untergegangen. Der Kölner Spartensender verbuchte bis zu 7,7 Prozent Marktanteil, darunter 0,27 Millionen werberelevante Zuschauer. Vor einem Jahr strahlte RTL am Donnerstagabend allerdings keinen Fußball aus, sondern setzte auf ein-Special aus Paris. Damit erreichte der Sender 2,41 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent in der Zielgruppe.Am Donnerstag, den 28. November 2024, darf RTL diesmal allerdings Fußball zeigen. In der UEFA Europa League trifft Hoffenheim auf Sporting Braga und Eintracht Frankfurt reist zum FC Midjylland. Bei RTL hat man sich für die Frankfurter entschieden, denn die Großstadt in Hessen erreichte zuletzt meist bessere Werte.