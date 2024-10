Andrea Mitchell verlässt MSNBC

US-Fernsehen

Bislang ist die Moderatorin beim Nachrichtensender MSNBC beschäftigt.

Die Fernsehmoderatorin Andrea Mitchell wird ihre tägliche Mittagssendung beim Sender MSNBC von NBCUniversal aufgeben. US-Medien sprechen davon, dass die Moderatorin nach der Amtseinführung des Präsidenten aufhören wird. Mitchell wird am Mittwoch 78 Jahre alt und moderiert seit 2008 bei MSNBC.Die erfahrene Journalistin arbeitet seit mehr als 45 Jahren für NBC News. Seit 1980 hat sie über jede Wahl des US-Präsidenten berichtet. In der Dienstagsausgabe ihrer Sendung «Andrea Mitchell Reports» sagte die Reporterin: „Nach sechzehn Jahren, in denen ich jeden Tag auf dem Moderatorenstuhl gesessen habe, möchte ich mehr Zeit für das haben, was ich am meisten liebe: mehr Kontakte knüpfen, zuhören und vor Ort berichten, besonders da derjenige, der nächste Woche gewählt wird, die monumentale Aufgabe übernehmen wird, zwei Kriege im Ausland und die politische Spaltung hier zu Hause zu bewältigen“.„Andrea bleibt eine der führenden und vertrauenswürdigsten Expertinnen des Landes für Außen- und Innenpolitik“, sagte NBC News in einer Erklärung, die von mehreren seiner Top-Führungskräfte unterzeichnet wurde. “Ihre gründlichen Recherchen und ihre Fähigkeit, die bekanntesten und schlagzeilenträchtigsten Interviews zu bekommen, sind unübertroffen. Ihre Beiträge für NBC News in den vergangenen 46 Jahren waren für den Sender von unschätzbarem Wert, und wir freuen uns sehr, dass sie auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Teil der News Group bleiben wird.