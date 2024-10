Joyn setzt «Forsthaus Rampensau» fort

TV-News

Ab 30. November werden wieder Paare zusammen auf eine Alm ziehen.

Der Streamingdienst Joyn hat eine neue Staffel vonangekündigt. Ab Samstag, den 30. November 2024 wird die Sendung mit neuen Folgen fortgesetzt. Als Joker gehen Emmy Russ (24) und Cosimo Citiolo (42) als Paar an den Start, die beiden haben ihre Zusammenarbeit nicht abgesprochen.Iris Kleins Ex-Mann Peter Klein (57) kämpft mit Yvonne Woelke (44) um den Sieg. Ginger Costello-Wollersheim (37) tritt mit ihrem Stiefsohn Alain (22) unter anderem gegen das Team Noëlla Mbomba («Germany Next Topmodel», 26) und Melody Haase («Deutschland sucht den Superstar», 30) an. Die «Temptation Island»-Darstellerinnen Luisa Krappmann (22) und Gina Alicia (26) bilden ein Team. Die Schauspieler Marvin Linke (31, Serie «Ostwind») und Béla Klentze (35, «Alles was zählt») versuchen ihr Glück.Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria "Dodi" Schuler (29) haben ein Los, auch Jonas Steinig (28) und Micha Schüler (26) wollen gewinnen. Auch das Paar Carina Nagel (25) und Chika Ojiudo-Ambrose (25) ist dabei. Produziert wurde die Show von Madame Zheng Production.