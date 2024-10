Kim Fisher und Klaus Wowereit moderieren Podcast

Vermischtes

Der Radiosender rbb 88.8 lässt den ehemaligen Bürgermeisters Berlin zu Wort kommen.

Ab Freitag, den 1. November 2024, startet der achtteilige Podcastvon rbb 88.8. Die Moderatoren sind mit Moderatorin Kim Fisher und Klaus Wowereit in der Region durchaus bekannt. Sie werden Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Kim ist eine passionierte Gastgeberin sowie eine erfolgreiche TV-Moderatorin.Sie ist die leitende Persönlichkeit bei «Kim & Klaus», verantwortlich für die Auswahl der Themen sowie die Einhaltung des Zeitplans. Klaus, ehemaliger Regierender Bürgermeister Berlins, verfügt über eine herausragende Expertise in allen Fragen der Hauptstadt. In ähnlicher Weise wie in einem echten Gespräch unter Freunden oder sehr guten Bekannten werden im Podcast all jene Themen behandelt, die die beiden bewegen und beschäftigen. Wie gestaltete sich ihre Kindheit in Berlin? Wie haben sie den Mauerfall erlebt und wie bewerten sie heute die Beziehung von Ost- und Westberlin?In ihrer Sendung ordnen Kim und Klaus aktuelle, relevante Geschehnisse aus ihrer Perspektive ein und schaffen dadurch neue Denkanstöße. Zudem geben sie Einblicke in die Promiwelt, die bisher noch nicht öffentlich diskutiert wurden. Auch persönliche Fragen werden thematisiert, beispielsweise, ob Klaus sein 10-jähriges Jubiläum als nicht aktiver Politiker feiern wird oder ob er eine Rückkehr in die Politik in Betracht zieht.