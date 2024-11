HBO widmet sich dem Fußball

US-Fernsehen

Nun entsteht eine neue Sport-Dokumentation über das amerikanische Fußball-Team.

HBO Sports Documentaries und Park Stories produzieren derzeit in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Fußballverband und der Spielervereinigung der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft eine Dokumentarserie, die die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Männer (USMNT) im Vorfeld der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 begleitet. Die Serie wird auf HBO ausgestrahlt und 2026 auf Max zum Streaming angeboten.Die Sportdokumentationsreihe bietet einen noch nie dagewesenen Einblick in die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft und begleitet sie über vier Jahre hinweg bei der Vorbereitung auf das größte Sportereignis aller Zeiten.Nach einer beeindruckenden Leistung bei der Fußball-WM der Männer 2022 in Katar wird die Mannschaft unter der Leitung des renommierten Trainers Mauricio Pochettino bei der Fußball-WM 2026, die gemeinsam von den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, auf heimischem Boden spielen. Dieses historische Ereignis wird die erste FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft sein, an der 48 Mannschaften