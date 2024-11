Nach dem «Zukunftspreis» gehts um Plastik

TV-News

Das ZDF plant eine Dokumentationsnacht zum Thema Plastik.

Am Mittwoch, den 27. November 2024, strahlt das ZDF den 28.aus. Yve Fehring führt durch die Gala. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Die Sendung ist von 22.15 bis 23.00 Uhr zu sehen. Im Anschluss folgen die Highlights der UEFA Champions League und «Markus Lanz».Um 01.00 Uhr folgt die erste von vier Dokumentationen zum Thema Plastik.macht den Anfang. Flüsse gelten als einer der Haupteintragswege von Plastik in die Ozeane. Auch in deutschen Flüssen findet sich jede Menge Plastikmüll. Weltweit versuchen Start-ups und freiwillige Helfer, die Müllzufuhr ins Meer zu stoppen. Wie zum Beispiel im albanischen Kukës. Die Stadt liegt am Zusammenfluss des Schwarzen und des Weißen Drin. Tonnenweise treibt Plastikmüll im Wasser oder verschmutzt das Ufer. Für "planet e." begleitet Reporterin Frauke Ludwig ein deutsches Start-up, das dort den Kampf gegen den Abfall aus Kunststoff aufgenommen hat. Mit einem Boot wollen die Helfer den Müll aufsammeln und daran hindern, in Richtung Meer abzudriften. Eine Sisyphusarbeit.Ab 01.30 Uhr wird die Nacht mitfortgesetzt. Recycling soll das Plastikproblem reduzieren. Ein Schuh von adidas wird teils aus Garn gefertigt, das aus recyceltem Meeresplastik gewonnen wird. Aber ergibt das Sinn, oder ist es nur Marketing? Diese Frage treibt ZDF-Reporter Andreas Stamm bis auf die Malediven. Ab 02.00 Uhr folgtsowie ab 02.30 Uhr