El Hotzo drehte USA-Dokumentation

TV-News

Dieser Film ist ab 3. November 2024 beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.

Ab Sonntag, 3. November 2024, ist die Dokumentationbeim Streamingdienst RTL+ zu sehen. In dem Film begibt sich der 28-jährige Industriekaufmann auf eine Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auslöser der Dreharbeiten ist ein „X“-Disput zwischen Sebastian Holz und Jan Böhmermann. Der ehemalige Autor des «ZDF Magazin Royale» will sich bei allen Amerikanern entschuldigen. Neben El Hotzo und Jan Böhmermann ist auch Ralf Möller zu sehen. Das RTL+ Original ist eine Produktion der ZDF-Tochtergesellschaft Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld GmbH.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: „Mein RTL - Home of the Comebacks! Wir freuen uns sehr, dass der tief gefallene ‚El Hotzo‘ bei uns die Möglichkeit hat, sich bei Donald Trump und dem US-amerikanischen Volk zu entschuldigen. In der ersten wunderbaren Zusammenarbeit zwischen RTL+ und Jan Böhmermann mit dem Team der UE hat Sebastian El Hotzo Hotz eine ganz besondere Dokumentation geschaffen, die unsere umfangreiche Berichterstattung zur US-Wahl um einen satirischen Blickwinkel ergänzt.”Sebastian Hotz: „Manchmal ist ein Witz über ein Attentat schlimmer als das Attentat selbst. Um meine Karriere zu retten, muss ich im Land von Freedom of Speech und der unbegrenzten Möglichkeiten um Vergebung bitten, um die Gunst der knapp 340 Millionen Amerikaner wiederzuerlangen. Sind die USA bereit, einem deutschen Gag-Terroristen wie mir zu verzeihen?”