Stefan Raab sucht den Europastar

TV-News

In nur einem Monat soll der nächste Bewerber für den «Eurovision Song Contest» ausgewählt sein.

Der Norddeutsche Rundfunk, Das Erste und RTL suchen gemeinsam den nächsten Teilnehmer für den «Eurovision Song Contest». Am Donnerstag, den 31. Oktober 2024, gaben die Fernsehsender bekannt, dass der Einsendeschluss für Musikerinnen und Musiker bereits am 28. November 2024 ist. Das ist ein wirklich kurzer Zeitraum, um einen potenziellen Europameister der Musik zu küren. Ab sofort können sich sowohl Musikerinnen und Musiker als auch Bands bewerben.besteht aus vier Ausgaben, von denen drei bei RTL ausgestrahlt werden. Das Finale wird im Ersten ausgestrahlt. Moderiert werden alle Shows von Barbara Schöneberger. Insgesamt wählt die Redaktion 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, die in den Sendungen gegeneinander antreten. Eine Jury, unter anderem aus Stefan Raab, beurteilt die Sänger, anschließend sollen die Zuschauer via Televoting abstimmen.Christine Strobl – ARD-Programmdirektorin: „Besondere Ereignisse erfordern besondere Kooperationen: Ich freue mich, gemeinsam mit Stefan Raab und RTL die Vorfreude auf den ESC 2025 schon jetzt zu entfachen. Der ESC ist ein echter Lagerfeuermoment, der Europa vereint – und genau dieses Gefühl möchten wir mit einem tollen Vorentscheid bereits auf dem Weg nach Basel zum deutschen Publikum bringen.“Inga Leschek – Chief Content Officer RTL Deutschland: „Was für eine Ehre, beim ESC mitzumischen! Schulter an Schulter mit der ARD und Stefan Raab widmen wir uns der nationalen Aufgabe ESC und suchen mithilfe der gesamten Reichweitenpower von RTL Deutschland den deutschen Star für Basel. Wir freuen uns auf diese besondere Zusammenarbeit und drei tolle RTL-Musikshows im Frühjahr 2025!“