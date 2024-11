«Report München» kündigt Pflegedokumentation an

TV-News

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz soll die Pflege fit gemacht werden. Aber auch an anderer Stelle hakt es.

Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, strahlt «Report München» die Dokumentationaus. Die halbstündige Reportage, unter Redaktion von Stefan Meining, stammt von Ulrich Hagmann, Kira Lorenz und Lisa Wreschniok. Der Film ist um 21.45 Uhr eingeplant.Explodierende Pflegekosten, zu wenig Personal und immer mehr hilfsbedürftige Menschen - düstere Aussichten. «Report München» hat sich auf eine Reise in die Zukunft unserer Pflege begeben und mit Altersforschern, Pflegekräften, KI-Experten und Menschen aus der Pflege über Herausforderungen und neue Wege gesprochen. Premium-Altersresidenzen, KI-gesteuerte Pflege oder Pflegeheime im Ausland.Die Redaktion geht auch der Frage nach, warum Deutschland ein solches teures Pflegesystem hat. Immerhin sind die Menschen in der Bundesrepublik nicht gerade kranker als in den umliegenden Ländern. Man möchte die Frage beantworte, warum Fachkräfte aus dem Ausland so schleppend nach Deutschland kommen.