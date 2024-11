Sittler ist wieder «Der Kommissar und der See»

TV-News

Doch dieses Mal befindet sich der Ermittlerin „In besseren Kreisen“. Pierre Kiwitt ist im Anschluss wieder in einem französischen Fernsehfilm zu sehen.

Am Montag, den 9. Dezember 2024, 20.15 Uhr wird die Krimi-Reihefortgesetzt, Walter Sittler bleibt selbstverständlich der Hauptdarsteller. Das Buch verfassten Myriam Utz und Andreas Karlström, die Regie-Arbeit übernahm Sven Nagel. Der Fernsehfilm ist bereits ab Samstag, den 30. November 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek freigeschalten.Am Ufer des Bodensees wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Lena Nowak stammte aus Lindau und hatte nach dem Studium ihre erste Stelle bei einem Biotechnologieunternehmen angenommen. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus. Doch am nächsten Tag wird ihr Vorgesetzter, Biotech-Koryphäe und Nobelpreisträger Bernd Eschenbach, tot im See aufgefunden – gefesselt an Händen und Füßen. Plötzlich erhält Lenas Tod eine andere Bedeutung.Der Tatort entpuppt sich als die sagenumwobene Galgeninsel vor Lindau – der Ort, an dem Delinquenten einst ihre gerechte Strafe erhielten, indem man sie gefesselt in den See warf. Wenn sie das sichere Ufer erreichten, galten sie als frei von Schuld. Ertranken sie, wurden sie als schuldig angesehen und bestraft. Die alte Sage erhält durch Eschenbachs gefesselte Leiche eine neue Brisanz. War er nicht nur Opfer, sondern auch Täter eines Verbrechens? Und was hat das mit Lena Nowaks Tod zu tun?Um 22.15 Uhr folgt die Free-TV-Premiere von, der im vergangenen Jahr in Frankreich entstand. Der Schweizer Ermittler Andréas Meyer und seine französische Kollegin Constance Vivier jagen eine in den Alpen abgetauchte Bande von Juwelendieben. Statt Diamanten folgt ein Leichenfund. Die Fans des französisch-schweizerischen Gespanns können sich freuen: Der Regisseur Éric Valette und seine Stars Laurent Gerra und Clémentine Poidatz haben bereits einen dritten Film abgedreht.