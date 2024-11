Auch internetlose Menschen können «Angemessen Angry» sehen

TV-News

Die Fernsehserie wird in der Nacht zum Dienstag bei RTL Up ausgestrahlt.

Am 25. November 2024 schaltet RTL+ die Serieonline. Die Serie mit der Schauspielerin Marie Bloching wird auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt. In der Nacht auf Dienstag, 26. November 2024, wird die Serie ab 00.45 Uhr direkt hintereinander ausgestrahlt. Den Anfang macht die Episode „Von Ende und Anfang“.Amelie arbeitet als Zimmermädchen im Luxushotel Reichenberg. Immer an ihrer Seite sind ihre beiden besten Freunde Tristan und Johanna. Eines Abends wird Amelie von einem Gast in die Personalküche verfolgt und vergewaltigt. Das Trauma des Übergriffs setzt in ihr Superkräfte frei: Sie hat Visionen von Sexualverbrechen und entwickelt enorme körperliche Kräfte. Die drei Freunde fragen sich, was Amelie mit diesen Kräften alles anstellen kann...Neben Bloching spielen Bless Amada, Odine Johne, Sven Gerhardt, Martin Bruchmann, Manh Mai Thi Tran und Susanna Capurso mit. Hinter der Serie stehen Elsa van Damke und Jana Forkel, die als Erfinderin bzw. Drehbuchautorin gelistet sind. Elsa van Damke ist für die Regie verantwortlich.