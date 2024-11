Ronny Chieng bekommt sein drittes Netflix-Special

US-Fernsehen

«Love to Hate It» erscheint kurz vor Weihnachten bei Netflix.

Der Emmy-Gewinner und Comedian Ronny Chieng hat sein mit Spannung erwartetes drittes Netflix-Stand-up-Specialangekündigt, das am 17. Dezember weltweit Premiere haben wird. Dieses äußerst persönliche Special, das an fünf ausverkauften Abenden in Honolulu im historischen Hawai'i Theatre gedreht wurde, deckt auf urkomische Weise die Demütigungen des IVF-Prozesses, die Tücken des Mannseins im Internet, die amerikanische Politik und den Platz der älteren Generation in der heutigen Welt auf.Der in New York City lebende und in Malaysia geborene Comedian Ronny Chieng wurde von Jerry Seinfeld als einer seiner Lieblingscomedians genannt und hat mit John Mulaney, Ali Wong, Dave Chappelle und Bill Burr zusammengearbeitet. Ronny spielt in der kommenden Hulu-Serie «Interior Chinatown» mit, die am 19. November Premiere hat. Die von Oscar-Preisträger Taika Watiti produzierte und inszenierte Serie handelt von einem asiatisch-amerikanischen Schauspieler, der sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben gegen klischeehafte Rollen und Stereotypen ankämpft. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen preisgekrönten Buch von Charles Yu.Ronny Chieng ist ein mit dem Emmy ausgezeichneter Stand-up-Comedian, Schauspieler und Korrespondent bei «The Daily Show». Die beiden vorherigen einstündigen Netflix-Specials von Ronny, «Asian Comedian Destroys America!» und «Speakeasy», waren weltweit im Trend. Zu seinen weiteren Erfolgen gehören Marvels «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» und die Horrorkomödie «M3GAN» von Universal Pictures.