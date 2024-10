Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Köpfe

Obwohl noch so viele Details über die künftigen Partien unklar sind, ist Schweinsteiger an Bord.

Die Anstoßzeiten für die 104. Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko stehen noch nicht fest, und auch die Rechte für die FIFA WM 2026 haben ARD und ZDF noch nicht erworben. Dennoch hat die ARD einen neuen Kontrakt dem früheren Nationalspieler Bastian Schweinsteiger bis 2027 getroffen. Ebenso unklar ist, ob die FIFA Klub-WM mit ARD-Beteiligung übertragen wird.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Bastian ist nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner, sondern auch ein hervorragender Analytiker des Spielgeschehens. Aufgrund seiner Erfahrung hat er immer einen besonderen Blick auf viele Dinge und spricht auch schwierige Themen offen und kritisch an. Er ist eine große Bereicherung für unsere Fußball-Live-Übertragungen und deshalb freuen wir uns sehr, dass er uns bis 2027 als Experte begleiten wird."Das nächste Mal wird Bastian Schweinsteiger bei der Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales Anfang Dezember für die ARD im Einsatz sein. Die Spiele der UEFA Nations League am 16. und 19. November 2024 werden von RTL und dem ZDF übertragen.