History setzt «Oak Island» fort

Eine Woche später ist auch «Tales from Oak Island» erstmals zu sehen.

In der zwölften Staffel der Erfolgsseriedes Senders History Channel sind die in Michigan geborenen Brüder Rick und Marty Lagina zusammen mit ihrem talentierten Team zurück und näher denn je daran, das 229 Jahre alte Schatzgeheimnis zu lüften. Mit modernster Technologie spürt das Team tief im Bereich der „Money Pit“ Hinweise auf eine große Quelle von Edelmetallen auf und führt eine Kernbohrung durch, um die legendären Wertgegenstände zu lokalisieren, die bereits bei groß angelegten Ausgrabungen entdeckt wurden. Außerdem werden neue Entdeckungen Licht in das Geheimnis des Schatzes bringen und neue Geheimnisse enthüllen, die den Verdacht des Teams bestätigen, dass Oak Island mehrfach von mittelalterlichen europäischen Kulturen besucht wurde und möglicherweise mehrere Schätze enthält. Könnte es sein, dass wir kurz davor stehen, eines der größten Schatzgeheimnisse aller Zeiten zu lösen?Die neue Seriedes History Channel untersucht die fesselndsten Theorien, legendären Figuren und bedeutsamen Ereignisse rund um Oak Island. Mit neuen Informationen und wichtigen Rückblenden taucht die Serie tiefer als je zuvor in die unglaublichen Menschen, faszinierenden Theorien und entscheidenden Entdeckungen der vielen Suchenden ein, die ihr Leben der Entschlüsselung der vielen Geheimnisse und Schätze des Ortes gewidmet haben. Was könnte in dem Gewölbe tief unter Oak Island verborgen sein? Unbezahlbare religiöse Relikte, die mit den Tempelrittern in Verbindung stehen? Eine gestohlene Ladung Silber aus einer versunkenen spanischen Galeone? Die Beute eines militärischen Sieges aus der Kolonialzeit in der Karibik? Könnten sie alle mit derselben mysteriösen Gruppe mittelalterlicher Verschwörer in Verbindung stehen?Jede neue Folge von «The Curse of Oak Island» und «Tales From Oak Island» wird am Tag nach der Ausstrahlung auf dem History Channel über die App, history.com und die VOD-Plattformen der großen TV-Anbieter gestreamt.