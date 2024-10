Disney schnappt sich die Grammys

US-Fernsehen

Der Musikpreis wird seit 50 Jahren nicht mehr bei CBS ausgestrahlt.

Seit 1973 ist CBS die Heimat des Musikpreises Grammy, doch ab 2027 wird die Übertragung bei Disney stattfinden. Das Micky-Maus-Haus hat einen Zehnjahresvertrag unterzeichnet und wird die Preisverleihung parallel auf ABC, Hulu und Disney+ ausstrahlen. Zusätzlich werden Specials über die Musikpreise der Recording Academy ausgestrahlt. 2027 wird Disney+ die Grammys, die Oscars und den Super Bowl übertragen.„Live-Events waren für unsere Kultur und Industrie noch nie so wichtig wie heute, und wir haben gerade eines unserer Kronjuwelen erworben, das unser Portfolio an erstklassigen Programmen in allen Genres erweitert“, sagte Dana Walden, Co-Vorsitzende von Disney Entertainment, in einer vorbereiteten Erklärung. Bislang soll CBS rund 20 Millionen US-Dollar gezahlt haben, das Engagement von Disney wird höher ausfallen.„Wir sind unseren langjährigen Partnern bei CBS dankbar und fühlen uns nun geehrt, uns Disney anzuschließen, einem ikonischen Unternehmen, bei dem Kreative schon immer an vorderster Front standen“, sagte Harvey Mason Jr., CEO der Grammys. "Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Transformation und im Wachstum der Academy und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Mission zu erfüllen, Musikschaffende auf der ganzen Welt zu fördern und ihnen zu dienen.