NBC teasert «Wicked» an

US-Fernsehen

Kurz vor dem Start an Thanksgiving wird ein Special im NBC-Programm laufen.

Zur Feier des neuen Kinoereignisses von Universal Pictures, das auf dem Generationen prägenden Broadway-Musical basiert, führen die internationalen Superstars Cynthia Erivo und Ariana Grande eine All-Star-Besetzung in ihrem neuen Film «Wicked» auf eine spektakuläre Reise durch Oz.wird am Dienstag, den 19. November um 22:00 Uhr auf NBC ausgestrahlt, drei Tage vor der weltweiten Veröffentlichung des Films. Peacock wird das Special am 20. November streamen. Wicked kommt am 22. November in die Kinos.Die Stars Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang und Marissa Bode, die vor der atemberaubenden Kulisse der Smaragdstadt gedreht wurde, werden persönliche Erinnerungen, intime Videotagebücher und aufschlussreiche Geheimnisse über ihre persönliche Reise durch die Entstehung des Universal Pictures-Films teilen.«Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked» wird auch die Weltpremiere einer ‚spannenden‘ Szene aus dem Film zeigen, die das Publikum nur in diesem Special hinter den Kulissen sehen kann. Mit exklusivem Behind-the-Scenes-Material der Besetzung, einzigartigen Details und Geschichten aus ihrer gemeinsamen Zeit am Set sowie nie zuvor gesehenem Filmmaterial bietet «Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked» den Fans einen noch nie dagewesenen Einblick in den Must-See-Film dieser Weihnachtssaison.