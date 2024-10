Omarion steigt bei «Wild Rose» ein

US-Fernsehen

Die Serie um einen charismatischen Auftragskiller ist mit Sänger Omarion besetzt.

ALLBLK gab den Startschuss für die neue achtteilige Original-Dramaserie «Wild Rose» bekannt. Die raffinierte Serie stammt aus der Feder von Deji LaRay («Johnson») und wird von dem Sänger, Songwriter, Autor und Schauspieler Omarion produziert, der auch die Hauptrolle spielt. Sie handelt von einem charismatischen Auftragskiller mit Bewusstsein, Roosevelt alias „Rose“, der aus einer Familie von Attentätern stammt, die zufällig auch eine gemeinnützige Organisation leitet. Hinter der gemeinnützigen Fassade verbirgt sich eine elitäre, familiengeführte Agentur für Auftragsmörder, die dafür bekannt ist, hochkarätige Ziele auszuschalten.Von Kindesbeinen an ausgebildet, hat Rose (Omarion) immer Befehle befolgt – bis jetzt. Roses Welt steht Kopf, als seine Frau und seine Tochter auf mysteriöse Weise aus seinem Leben verschwinden und monatelang nichts von ihnen zu hören ist. Als Mann, der darauf trainiert ist, niemandem zu vertrauen, vermutet er ein Verbrechen und beginnt, alles und jeden in Frage zu stellen. Auf seiner Reise, die Wahrheit aufzudecken, beginnt er, ein Netz von Geheimnissen zu entwirren, die ihn dazu zwingen, seine Identität innerhalb seiner eigenen Familie in Frage zu stellen.„Ich bin begeistert, dass ich auf eine neue Art und Weise wieder in Ihrem Fernsehen zu sehen bin“, teilte der ausführende Produzent und Star Omarion mit. Die «Wild Rose» kommt. Ich kann es kaum erwarten, dass die ALLBLK-Fans und andere eine andere Seite von mir sehen. Ich habe noch nie eine Figur wie diese gespielt. Sagen wir einfach, ich wage mich aus meiner Komfortzone heraus. Jedes neue Projekt ist eine Gelegenheit, zu lernen, zu wachsen und mein Spektrum als Schauspieler zu erweitern. Rose ist keine durchschnittliche Attentäterin. Die Wildrose wird geladen... “„Omarion ist ein vierfacher Star, der eine beeindruckende Karriere vorweisen kann, die sich über verschiedene Medien und Jahrzehnte erstreckt“, sagte Brett Dismuke, Head of Content, ALLBLK & We TV. „ALLBLK freut sich, mit ihm und Deji LaRay zusammenzuarbeiten, um «Wild Rose» auf dem kleinen Bildschirm zum Leben zu erwecken. ALLBLK ist als erste Anlaufstelle für schwarze Kreative und Geschichtenerzähler bekannt, was die Plattform zum perfekten Zuhause für «Wild Rose» macht. Wir können es kaum erwarten, diese neue, faszinierende und spannende Serie mit unseren Abonnenten zu teilen.“