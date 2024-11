CNN setzt «How It Really Happened» fort

US-Fernsehen

In der neuen Staffel geht es unter anderem um Tylenol-Kapsel.

CNN wird neue Episoden der langjährigen HLN-Seriemit Jesse L. Martin ausstrahlen. Diese dreiteilige Staffel wird die mit Zyanid versetzten Tylenol-Morde von 1982, die legendären gewalttätigen Betrüger Sante und Kenny Kimes und die iranische Geiselkrise von 1979 untersuchen. Diese Ausgabe wird mit zwei neuen Folgen am Sonntag, dem 17. November, um 21 Uhr Premiere haben und am darauffolgenden Sonntag, dem 24. November, um 21 Uhr enden.Jesse L. Martin ist für seine mit dem Tony Award ausgezeichnete Rolle als Tom Collins in der Broadway-Inszenierung von «Rent» bekannt. Er wiederholte seine Rolle in der Verfilmung von 2005. Martin spielte auch neun Staffeln lang in der NBC-Serie «Law & Order».Am 29. September 1982 wurden sieben Bewohner der Gegend von Chicago plötzlich von einer tödlichen Krankheit befallen. Zunächst waren die Ärzte ratlos, doch bald entdeckten sie eine unheilvolle Verbindung: Alle Opfer hatten kürzlich mit Zyanid versetzte Tylenol-Kapseln eingenommen. Dies führte zu einer Untersuchung, die über vier Jahrzehnte andauerte und die Art und Weise, wie Medikamente und andere Waren in Geschäften verpackt werden, für immer veränderte. Diese Folge enthält Interviews mit Familienmitgliedern der Opfer, Polizeibeamten, die an diesem Tag als Ersthelfer im Einsatz waren, Gerichtsmedizinern und Ermittlern in diesem Fall.Im Anschluss läuft die Folge „Kimes Griftes“. Am 5. Juli 1998 verschwand eine wohlhabende Witwe namens Irene Silverman aus ihrem Stadthaus in New York City. Während die Polizei verzweifelt nach ihr suchte, hatte sie keine Ahnung, dass die Ermittlungen eine der schockierendsten Verbrechensserien aufdecken würden, die sie je gesehen hatten – eine Spur von Gewalt und Betrug, die sich von den Bahamas bis nach Los Angeles erstreckte und von Sante und Kenny Kimes begangen wurde. Diese Folge enthält Interviews mit Sante Kimes' Sohn Kent Walker, Sante Kimes' Anwalt, NYPD-Beamten, die an dem Fall gearbeitet haben, und einem Journalisten, der von Kenny Kimes im Gefängnis als Geisel genommen wurde.