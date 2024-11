BBC ehrt Dave Myers

England

Dazu gibt es den Dokumentarfilm «The Hairy Bikers: You'll Never Ride Alone» zu sehen.

Si King feiert das Leben seines Hairy Biker-Kollegen und besten Freundes Dave Myers in einer einmaligen BBC-Dokumentation. Während der Sendung wird Si die Schlüsselmomente der letzten 25 Jahre der Fernsehkarriere von Dave und Si herausgreifen und an eine besondere Freundschaft erinnern, die Kochshows für immer verändern würde. Die Sendung folgt den 45.000 Motorrädern, die sich Si im April dieses Jahres auf einer Gedenkfahrt von London nach Daves Heimatstadt Barrow-in-Furness angeschlossen haben.Zum Gedenken an den verstorbenen TV-Star, der im Februar im Alter von 66 Jahren an Krebs starb, trafen sich Motorradfahrer aus ganz Großbritannien, um in einem Konvoi zu fahren und Dave zu ehren. Die emotionale Fahrt war Si Kings letzte als Hairy Biker, da er das Kapitel über unglaubliche 25 Jahre voller Erinnerungen mit seinem Motorradbruder abschließt.Archivmaterial, neue Interviews und bisher unveröffentlichtes Filmmaterial helfen dabei, Daves Leben zu feiern und eine Reise zu dokumentieren, die ihn um die Welt führte und als eines der größten Doppelacts des Fernsehens für Furore sorgte. Si sagt: „Es war eine ganz besondere Show, die wir auf die Beine gestellt haben. Voller Nostalgie, Lachen und Feierlichkeiten für meinen besten Freund und sein Leben.“Catherine Catton, Leiterin der Abteilung für Auftragsvergabe, Factual Entertainment und Events, sagt: „Dave und Si haben einen ganz besonderen Platz im Herzen der Nation, und dieser emotionale Film ist eine Hommage an eine außergewöhnliche Freundschaft.“Andrew Mackenzie, Executive Producer von South Shore, sagt: „Die Welle der Liebe für The Hairy Bikers in diesem Jahr war außergewöhnlich und es war eine echte Ehre für alle, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, um Dave Day zu dokumentieren und die Freundschaft von Si und Dave in den letzten zwei Jahrzehnten zu feiern.“«The Hairy Bikers: You'll Never Ride Alone» wurde von South Shore für BBC Two produziert. Der Auftrag kam von Catherine Catton, Leiterin der Abteilung für Auftragsvergabe, Factual Entertainment und Events. Diese einstündige Sondersendung soll nächsten Monat kurz vor Weihnachten ausgestrahlt werden.