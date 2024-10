Regina Hall geht zu MGM Alternative

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma Rh Negative hat einen Rahmenvertrag abgeschlossen.

Regina Hall und ihre Produktionsfirma haben einen Exklusiv-Vertrag mit der Amazon-Tochter MGM Alternative («Shark Tank») abgeschlossen. Mit diesem Vertrag sollen in Zukunft True-Crime-Dokus, Shows und Dokus gedreht werden. Die erste Serie hört auf den Namen. Dies ist eine Wettbewerbsserie, die lose von ihrem Film «Girls Trip» inspiriert ist und Prominente und ihre echten besten Freundinnen auf einem exotischen Ausflug voller wilder Herausforderungen begleitet.„Ich freue mich sehr über diese neue Partnerschaft mit MGM. Ich bin überzeugt, dass die Beziehung zwischen Rh Negative und ihrem Team unglaublich unterstützend und produktiv sein wird, und ich bin begeistert von dem, was wir in Arbeit haben“, sagte Hall in einer Erklärung.Barry Poznick, General Manager von MGM Alternative, fügte hinzu: „Seit wir Regina Hall vor zwei Jahren als Co-Moderatorin der Oscar-Verleihung gesehen haben, wussten wir, dass sie etwas Besonderes hat, das bei Reality-Fans Anklang finden würde. Ihr Humor, ihre Ehrlichkeit, ihre Kreativität und ihr Erzählstil machen sie zu einer perfekten Partnerin, während wir das Angebot an Premium-Unscripted-Programmen von MGM Alternative weiter ausbauen.“