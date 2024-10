BET+ setzt «Churchy» fort

US-Fernsehen

Hinter der Serie steht die Produktionsfirma von LeBron James.

Nach Informationen von „Variety“ hat der Streamingdienst BET+ eine zweite Staffel der Comedyseriebestellt. Die Serie wird am kommenden Dienstag, den 5. November 2024, auf dem linearen Fernsehsender BET ausgestrahlt. Hinter dem Projekt stehen der Comedian Kevin Fredericks (KevOnStage) und die Firma von LeBron James namens SpringHill.Nach Angaben von BET+ war die Serie in der Premierenwoche (15. Februar) die Nummer 1 unter den gescripteten Comedy-Serien auf der Plattform. „Wir gratulieren den großartigen Autoren, dem Cast, der Crew und unseren Produktionspartnern zu dieser unterhaltsamen ersten Staffel“, sagte Jason Harvey, Executive Vice President und Präsident von BET+, in einer Stellungnahme. Churchy" verbindet Humor und Herz, was bei den Zuschauern sehr gut ankam. Wir sind gespannt, wohin uns die zweite Staffel führen wird.Die Serie ist von Fredericks' Komödie inspiriert, in der er Corey Carr Jr. spielt, einen Charakter, der an einem Scheideweg steht, als die Megakirche seines Vaters beschließt, ihm nicht die Leitung zu übertragen. Corey zieht stattdessen nach Lubbock, Texas, um dort seine eigene Gemeinde zu gründen. „Als er jedoch schnell feststellt, dass das Gemeindeleben in einer Kleinstadt eine ganz andere Sache ist, beginnt Corey zu akzeptieren, dass der Weg zur geistlichen Führung vielleicht lustiger und tiefgründiger ist, als jede Predigt es je lehren könnte“, heißt es in der Beschreibung der Serie.„Ein herzliches Dankeschön an BET für die unerschütterliche Unterstützung, an SpringHill für die großartige Partnerschaft und an unser unglaubliches Publikum, das eingeschaltet hat und diese Reise möglich gemacht hat“, sagte Kevin Fredericks in einer Erklärung. “Die Besetzung und ich können es kaum erwarten, Ihnen noch mehr Comedy und eine größere, bessere Show zu bieten.“