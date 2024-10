Sträter und Schubert feiern Weihnachten

TV-News

WDR und MDR haben eine neue Show geplant, die in Düsseldorf produziert wird.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) haben sich für die Sendungzusammengeschlossen. Diese ist ab dem 16. Dezember 2024 in der ARD Mediathek abrufbar. Im WDR Fernsehen wird die Sendung am Donnerstag, 19. Dezember 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt, das MDR Fernsehen wiederholt die Sendung zwei Tage später um 22.30 Uhr.Die Dauer der Prime Productions-Sendung beträgt 90 Minuten. Höhepunkt der festlichen Sendung ist die Weltpremiere eines neu interpretierten Krippenspiels mit einem fantastischen Ensemble und drei weiteren prominenten Überraschungsgästen.In den Düsseldorfer Rheinterrassen stimmen Torsten Sträter und Olaf Schubert mit ihren Gästen in gemütlicher Atmosphäre auf Weihnachten ein: Journalistin Dunja Hayali, Moderatorin Laura Karasek und Musiker Sasha kommen zum weihnachtlichen Vorglühen auf die Gästecouch und bringen ihre besten Festtagsanekdoten mit. Unter dem Tannenbaum werden Geschenke ausgepackt, gesungen und Einspielfilme gezeigt, in denen sich die Gastgeber ganz besonderen vorweihnachtlichen Herausforderungen stellen mussten.