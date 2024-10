Bildergarten befördert Mike Timmermann

Köpfe

Nach der Amazon-Show «Licht aus» wird Timmermann als Produzent befördert.

Der «Licht Aus»-Realisator Mike Timmermann wird bei Bildergarten Entertainment (Teil von ITV Studios Germany) zum Produzent befördert. In seiner neuen Rolle wird sich Timmermann neben der Entwicklung und Produktion neuer Formate im linearen TV, vor allem um die Digital-, Streaming- und Branded-Entertainment-Strategie kümmern. Timmermanns Team in Köln wächst weiter und wird durch Tobias Roller (vorher bei We Are Era und Moyn Media) als Development Producer – Digital und Christoph Knieper (ehemals Ansager & Schnipselmann) ergänzt.Karsten Roeder: „Ich freue mich – Mike machts. Der sympathischste Content-Nerd, den ich kenne, der auch offen, positiv und innovativ ist. Diese seltene und sehr produktive Haltung begeistert mich sehr und ich freue mich auf eine weitere und tiefere Zusammenarbeit.“Mike Timmermann ergänzt „Ich möchte mich bei Karsten für das Vertrauen der letzten Jahre bedanken. Er hat für mein Team und mich ein dynamisches und kreatives Umfeld geschaffen, in dem wir den Standort weiter ausbauen und gemeinsam wachsen konnten."