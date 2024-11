ITV macht neue Dschungel-Show

England

Die Fernsehsendung soll eine neue Begleitshow für den australischen Dschungel werden.

Im Herbst startet auf ITV2 für «I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!» eine brandneue interaktive Begleit-Show namens. Das Dschungel-Trio, bestehend aus dem Dschungelstar Joel Dommett, der Capital-Radio-DJane Kemi Rodgers und dem amtierenden King of the Jungle Sam Thompson, wird alles, was im Camp passiert, genau unter die Lupe nehmen und über mögliche zukünftige Ereignisse spekulieren. Sie werden ihre Meinung offen äußern und erwarten viele spannende Debatten.Sie werden sich bemühen, mit ungesehenen Clips, exklusiven Interviews und dem Insider-Leitfaden für die legendären Bushtucker Trials den neuesten Klatsch hinter den Kulissen zu erfahren. Während der gesamten Show werden sie auch von verschiedenen spannenden Promi-Gästen begleitet. Die Zuschauer werden ermutigt, sich über soziale Medien und die App an allen lebhaften Debatten zu beteiligen und ihre Fragen direkt an die Camp-Teilnehmer zu richten, die live im Bush Telegraph oder im Studio zu sehen sind, sobald sie den Dschungel verlassen haben.Nachdem jeder Prominente das Camp verlassen hat, erscheint er in «I'm A Celebrity... Unpacked», um einen exklusiven Einblick in seine Zeit im Camp zu geben und seine ehrliche Meinung zu den verbleibenden Prominenten zu äußern. Die Show plant auch, in die reiche Geschichte der Camp-Teilnehmer einzutauchen und ehemalige Dschungel-Legenden vorzustellen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten über die aktuelle Serie zu teilen und sich an ihre Zeit im Camp zu erinnern.Ant & Dec werden ebenfalls in der Show auftreten und ihre einzigartigen Einblicke in alle neuesten Camp-Aktionen geben, die die Zuschauer gerade auf ITV1 gesehen haben. Joel, Kemi und Sam sind lustige, lebhafte und geradeheraus sprechende Dschungel-Fanatiker, die alle ihre eigene, einzigartige Sicht auf die neuesten Ereignisse und das Geschehen im Camp haben werden.Joel Dommett sagte: „Es ist ZURÜCKKKKK! Zu sagen, dass ich mich darauf freue, wieder live im Dschungel zu sein, wäre eine Untertreibung! Ich liebe die Spin-off-Show wirklich und bin so froh, dass sie zurückkommt, um ausführlichere Gespräche mit A&D, den Camp-Kameraden und unglaublichen Gästen zu führen. Es wird ein anderes Gefühl vermitteln und den Fans der Show zusätzliche Klatsch und Tratsch bieten. Ich habe dort meine Fernsehkarriere begonnen und drücke die Daumen, dass ich nicht das Falsche im Live-Fernsehen sage und sie dort auch beende.“Kemi Rodgers sagte: „Ich bin überglücklich, Teil dieser riesigen Show zu sein – ich bin seit Jahren ein großer Fan von «I'm A Celebrity» und freue mich sehr, dass ich den Gruppenchat zum Leben erwecken kann, indem ich mich in alles vertiefe, was im Camp vor sich geht. Ich fühle mich absolut geehrt, mich Joel und Sam anzuschließen, und kann es kaum erwarten, loszulegen. Wir sehen uns im Dschungel!“