«The Office» geht nach Mexiko

Amazon Prime Video will «La Oficina» südlich der USA eröffnen.

Prime Video, Amazon MGM Studios und Gary „Gaz“ Alazrakis Máquina Vega kündigen die neue Sitcom-Seriean, eine Adaption des BBC-Studios-Formats «The Office». Gaz Alazraki («Nosotros los Nobles») wird als Regisseur und ausführender Produzent fungieren und Marcos Bucay («Guadalupe Reyes») wird der Showrunner dieser Adaption sein, die Teil des Gesamtvertrags ist, der zwischen Amazon MGM Studios und Máquina Vega unterzeichnet wurde. «La Oficina» wird exklusiv auf Prime Video in Lateinamerika, Brasilien und Spanien verfügbar sein.Diese neue Version spielt in Aguascalientes und das Büro wird von Jerónimo Ponce III geleitet, dem Regionalleiter des Familienunternehmens „Jabones Olimpo“. Die Büromitarbeiter müssen die Kopfschmerzen ertragen, für ein Familienunternehmen zu arbeiten, dessen Chef nicht qualifiziert ist, das Unternehmen zu führen.«La Oficina» reiht sich in die internationalen Adaptionen der Hit-Serie «The Office» ein, die ursprünglich von Ricky Gervais und Stephen Merchant kreiert wurde und neben der australischen Version, die jetzt auf Prime Video verfügbar ist, unter anderem auch Versionen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Chile und Polen umfasst.„Es ist wirklich aufregend, unsere eigene Version einer der erfolgreichsten Komödien aller Zeiten zu machen. Die mexikanische Büroangestellten-Subkultur ist eine der reichsten und surrealsten der Welt, und mit Marcos Bucay und Gaz Alazraki, den beiden erfolgreichsten Comedy-Machern des Landes, wissen wir, dass wir etwas Einzigartiges haben, das alle Erwartungen übertreffen und die Fans der vorherigen Versionen sprachlos machen wird“, sagt Alonso Aguilar, der das Team für Originalproduktionen von Prime Video in Mexiko leitet.„Ich wollte «The Office» schon adaptieren, seit ich 2003 die Ricky-Gervais-DVDs gekauft habe. Der Humor und das Format machen die Serie für mich zur mutigsten Komödie, die ich je gesehen habe“, sagt Gaz Alazraki. „Es ist mir eine Ehre, diese Version, «La Oficina», mit einem so talentierten Partner wie Marcos («Bucay») zu machen, den ich bewundere, seit all seine Videoclips zu viralen Sensationen wurden. Ich danke Ricky Gervais und Stephen Merchant dafür, dass sie uns ihr Baby anvertraut haben, und es gibt keinen besseren Partner als Prime Video, um ganz Mexiko über die Arbeitserfahrung in unserem Land zum Lachen zu bringen.“