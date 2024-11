BR sichert sich zwei Western

TV-News

Am 22. November wird man sich mit der Geschichte von Ned Kelly beschäftigen.

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat zwei Spielfilme für den Freitagabend eingekauft. Diese werden am 22. November 2024 ab 22.50 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Los geht es mit der Erstausstrahlung von, der auch zusätzlich zwischen dem 15. November und 5. Dezember 2024 in der ARD Mediathek zur Verfügung steht. Justin Kurzel führte Regie, Shaun Grant und Peter Carey schrieben das Drehbuch.Der Film spielt in Australien im Jahr 1867. Der junge Ned Kelly (Orlando Schwerdt) wächst als Sohn eines irischen Ex-Strafgefangen in bitterer Armut auf. Als Ned zwölf Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Wenig später überlässt ihn seine Mutter (Essie Davis) dem Straßenräuber Harry Power (Russell Crowe). Als Erwachsener gründet Ned (jetzt: George MacKay) die "Kelly Gang", die mit ihren Raubzügen die britische Oberschicht in Angst und Schrecken versetzt. Doch Constable Fitzpatrick (Nicholas Hoult) und seine Schergen sind ihnen bereits auf den Fersen…Um 00.50 Uhr kommtvon Gregor Jordan. John Michael McDonagh schrieb das Stück. Der irisch-stämmige Ned Kelly (Heath Ledger) lebt 1871 mit seiner Familie in Australien in Armut. Als er ein entlaufenes Pferd zurückbringen will, wird er des Diebstahls bezichtigt und für drei Jahre ins Gefängnis geworfen. Er schlägt sich schließlich als Boxer und Stallbursche bei wohlhabenden britischen Farmern durch, und geht eine Affäre mit der verheirateten Engländerin Julia Cook (Naomi Watts) ein. Von der Polizei schikaniert, beginnt er mit Freunden Banken auszurauben und verteilt das Geld in Robin-Hood-Manier an die Armen.