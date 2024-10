ProSieben kramt «Call Me Kat» heraus

TV-News

Mitte November beginnen die Wiederholungen am Samstagvormittag.

Nach dem Ende von «The Big Bang Theory» bekam Mayim Bialik mit der Serieein neues schauspielerisches Projekt. Warner Bros. Television und Fox Entertainment produzierten drei Staffeln, darauf sind 53 Episoden entstanden. Zu den Darstellern gehörten auch Leslie Jordan, der während den Dreharbeiten verstarb. Der Fernsehsender FOX setzte die Serie im Mai 2023 ab.ProSieben nimmt nach der Free-TV-Premiere die Serie wieder ins Programm auf. Die Episoden starten am Samstag, den 16. November 2024, um 10.30 Uhr. Künftig sollen drei Episoden pro Woche ausgestrahlt werden. Kat ist überglücklich: Sie ist zu einer Party eingeladen und darf sich eine Begleitung aussuchen. Da sie allerdings momentan nicht vergeben ist, weiß sie nicht, wer dafür infrage kommt. In einer Bar trifft Kat zufällig auf einen ehemaligen Klassenkameraden, für den sie schon zu Schulzeiten geschwärmt hat. Als Max nach der Feier bei ihr auftaucht, passiert Kat ein peinliches Missgeschick.Die 48-Jährige Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren viel zu tun. Sie hat unter anderem mit Ken Jennings die amerikanische Spielshow «Jeopardy!» moderiert. Sie übernahm die Spielshow nach dem Tod von Alex Trebek, hörte aber 2023 mit der Moderation auf.