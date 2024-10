«Georgie and Mandy's First Marriage» bekommt eine volle Staffel

US-Fernsehen

Das Network CBS ist mit der Leistung des «The Big Bang Theory»-Spin-Offs sehr zufrieden.

Der Sender von «The Big Bang Theory» und «Young Sheldon», CBS, hat eine ganze Staffel vonbestellt. Bisher wurden nur 13 Episoden von Warner Bros. Television bestellt. Die Serie feierte erst vor zwei Wochen Premiere.„Angesichts des durchschlagenden Erfolgs von «The Big Bang Theory» und «Young Sheldon» waren wir sofort dabei, als Chuck, Steven und Steve uns die Idee präsentierten, diese Welt mit «Georgie and Mandy's First Marriage» weiter zu erforschen“, sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Begeisterung des Publikums hat die enorme Anziehungskraft dieser Charaktere bewiesen, und wir können es kaum erwarten, all den urkomischen Spaß zu sehen, den diese Staffel zweifellos bieten wird.Die Hauptrollen in der Serie spielen Montana Jordan und Emily Osment. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie „Georgie (Jordan) und Mandy (Osment), die ihre junge Familie in Texas großziehen, während sie sich den Herausforderungen des Erwachsenwerdens, der Elternschaft und der Ehe stellen“. In weiteren Hauptrollen sind Rachel Bay Jones, Will Sasso, Dougie Baldwin und Jessie Prez zu sehen.