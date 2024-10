Amazon möchte NBA und NFL koppeln

US-Fernsehen

Die Spiele am Black Friday sollen im Verbund ausgestrahlt werden.

Amazons Streaming-Dienst Prime Video will die Black-Friday-Spiele ab dem kommenden Jahr zu einem gemeinsamen Event aufblasen. Der Online-Versandhändler hatte vor zwei Jahren die Thursday Night Football-Spiele erworben und durfte im vergangenen Jahr ein neues Black Friday-Spiel programmieren. Nun soll Amazon auch ein Basketballspiel mit diesem Brückentag kombinieren.Im vergangenen Juli hat Amazon einen umfassenden Rahmenvertrag mit der NBA abgeschlossen, der im kommenden Jahr in Kraft tritt. Künftig wird nicht mehr Warner Bros. Discovery viele Spiele halten, sondern Amazon teilt sich diese mit NBCUniversal und Disney. Insgesamt verfügt Amazon über 66 Spiele, die sogar weltweit gestreamt werden können.Branchenkenner halten den Brückentag für einen besonderen Feiertag in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ab dem Black Friday purzeln die Preise kurzzeitig, weshalb die Preise in der Fernsehwerbung steigen. Amazon hat zwei verschiedene Sportligen im Programm, daher erreicht man am verlängerten Wochenende viele Menschen in der Familie, die im besten Fall gemeinsam Sport schauen.