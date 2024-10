Kelly Macdonald heuert bei «Lanterns» an

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird eine reguläre Rolle übernehmen.

Nachdem Kyle Chandler und Aaron Pierre bereits für die neue HBO-Serieunterschrieben haben, ist nun auch Schauspielerin Kelly Macdonald unter Vertrag. Die Serie folgt laut offizieller Logline „dem neuen Rekruten John Stewart (Pierre) und der Lantern-Legende Hal Jordan (Chandler), zwei intergalaktischen Polizisten, die in ein dunkles, irdisches Rätsel hineingezogen werden, als sie einen Mord im Herzen Amerikas untersuchen“.Die Rolle von Macdonald ist die von Sheriff Kerry, die beschrieben wird als „eine Frau ohne Umschweife, die sich ihrer Familie und der Stadt, in der sie lebt, zutiefst verpflichtet fühlt. Dank einer komplizierten Vergangenheit, die sie in ihrer Entschlossenheit bestärkt hat, kann sie die Geheimnisse der Gemeinde lüften.Die von HBO in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und DC Studios produzierte Serie basiert auf der Comicreihe „Green Lantern“ von DC. Sie wurde im Juni für acht Episoden bei HBO bestellt. Macdonald war zuvor in der HBO-Serie «Boardwalk Empire» zu sehen und gewann einen Emmy für den Fernsehfilm «The Girl in the Cafe».