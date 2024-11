«Die Spur» sucht Deepfake-Pornos

TV-News

In dem Film sucht das Team nach Menschen, die solche Fakes herstellen.

In den Tiefen des Internets und auf privaten Computern passiert es mit ein paar Klicks, Apps und künstlicher Intelligenz: Frauen werden zu unfreiwilligen Darstellerinnen in Pornos - so wie Collien Ulmen-Fernandes. Von der Schauspielerin und Moderatorin finden sich unzählige pornografische Bilder im Netz. Material, das sie bloßstellt, sexualisiert, erniedrigt. Hergestellt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz: ihr echtes Gesicht auf fremden Körpern. «Die Spur» -Dokumentationvon Marie Bröckling und Collien Ulmen-Fernandes ist für Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 22.15 Uhr geplant. Collien Ulmen-Fernandes ist eine der wenigen Prominenten, die offen über ihre Erfahrungen sprechen und sich nicht aus Angst vor neuen digitalen Angriffen den Mund verbieten. Gemeinsam mit der Investigativjournalistin Marie Bröckling begibt sie sich auf die Spur der Täter.Collien überzeugt schließlich die Moderatorinnen Mareile Höppner und Lola Weippert, ihre eigenen Fälle bei der Polizei anzuzeigen. Marie gelingt es, Kontakt zu einem Deepfaker aufzunehmen. Ergänzend wird um 01.00 Uhr die Dokumentation «Die Spur: Deepfake-Pornos - Das Geschäft mit dem Missbrauch» ausgestrahlt. Beide Folgen sind ab dem 7. Dezember in der Mediathek abrufbar.