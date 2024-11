«Wiso» sucht faire Steuern

TV-News

Eine neue Dokumentation soll Ende November 2024 richtigen Steuermodelle für alle vorstellen.

Das ZDF hat die Ausstrahlung zwei neuer «Wiso»-Dokumentationen angekündigt. Während das Thema am Montag, den 2. Dezember 2024, noch unklar ist, haben Karen Grass und Eva Schmidt für den 25. November 2024, um 19.25 Uhr den Filmproduziert.Steuern auf Arbeit, Konsum, Erbe – der Staat verspricht ein gerechtes System. Also: Starke Schultern tragen viel, schwache Schultern tragen wenig. Die Vermögensteuer ist seit fast 30 Jahren ausgesetzt. Auch die Erbschaftsteuer bringt nicht viel ein, weil ein großer Teil gar nicht besteuert wird – dafür sorgen jede Menge Ausnahmen. Steuern auf Alltagskonsum dagegen sind immer weiter gestiegen.Wie nehmen Personen mit unterschiedlich hohem Einkommen ihre Situation selbst wahr, und wie ordnen Expertinnen und Experten sie ein? Wer zahlt wie viel Steuern? Und wie ist die Steuerlast tatsächlich verteilt? Auf der Suche nach gerechten Steuern begleitet die Doku Menschen aus unterschiedlichen Einkommensgruppen in deren Alltag: ein Angestellter mit kleinem Budget, eine Familie mit durchschnittlichem Einkommen und einen Unternehmer. Sind es tatsächlich die Besserverdienenden, die den Staat finanzieren?