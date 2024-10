Coldmirror macht «TeleKaddi»

Vermischtes

Der neue Podcast setzt sich mit Kinderserien auseinander.

Bei Radio gibt es einen neuen Sender: Der bekannte Coldmirror ist seit Donnerstag, den 31. Oktober 2024 auch im Formatzu sehen. Das Format wird von Radio Bremen und dem Hessischen Rundfunk produziert. Moderiert wird das Format von Kaddi Fricke. Nach der Schule den Ranzen in die Ecke werfen, den Fernseher einschalten und dann: Zeichentrickfilme und Kinderserien gucken.Kaddi bringt genau dieses unbeschwerte Glücksgefühl in ihrem neuen Podcast zurück. Mit viel Liebe zum Detail und einer großen Schüssel Cornflakes analysiert sie in jeder Podcast-Episode eine Serie aus unserer Kindheit und fragt sich: Was haben wir damals gesehen und was nicht? Coldmirror nimmt unter die Lupe, was wir nicht bewusst wahrgenommen haben: Skurrile Geschichten, Dreharbeiten und verbotene Folgen legendärer Kinderserien. Zu Beginn werden «Spongebon Schwammkopf» und «Teletubbis» analysiert.Wahrscheinlich sieht man sie danach mit ganz anderen Augen. Jedenfalls mit quadratischen. Also: aufs Sofa setzen, Fernbedienung schnappen und einschalten. Plötzlich sieht man vertraute Serien und Geschichten mit ganz anderen Augen - und der typische Coldmirror-Humor kommt natürlich auch nicht zu kurz.