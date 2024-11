Netflix startet «Vijay 69»

International

Der neue Spielfilm aus Indien ist ab 8. November verfügbar.

Netflix und YRF Entertainment präsentieren den herzerwärmenden Trailer zu. Der Film erzählt die unkonventionelle Geschichte eines 69-jährigen Mannes, der sich der gewaltigen Herausforderung stellt, an einem Triathlon teilzunehmen. Der von Akshay Roy geschriebene und inszenierte und von Maneesh Sharma produzierte Film zeigt Anupam Kher als Vijay, dessen feuriger Geist und Entschlossenheit die Menschen in seiner Umgebung dazu inspirieren, neu zu überdenken, was es bedeutet, Träume in jedem Alter zu verfolgen. Nach den Erfolgen von «The Railway Men», «The Romantics»und «Maharaj» ist «Vijay 69» die vierte Zusammenarbeit zwischen Netflix und YRF Entertainment.Der neu veröffentlichte Trailer zeigt Vijays Verwandlung von einem reizbaren alten Mann zu einem entschlossenen Wettkämpfer, der trotz Skepsis und Spott rigoros für den Triathlon trainiert. Der Trailer zeigt humorvolle Momente und Konflikte, während Mihir Ahuja unerwartet zu seinem Begleiter auf dieser intensiven Reise wird, und unterstreicht ihre ungewöhnliche Verbundenheit. Chunky Panday schließt sich ebenfalls der Besetzung als Vijays alter Freund an, der zu seinem unerschütterlichen Unterstützer und enthusiastischen Anfeuerer wird und dieser inspirierenden Erzählung Tiefe verleiht.Über den Film sagte der Autor und Regisseur Akshay Roy: „«Vijay 69» handelt von zweiten Chancen und der Kluft zwischen dem, was wir zu werden dachten, und dem, was wir tatsächlich geworden sind; es geht um Leidenschaft, Entschlossenheit und die zeitlose Zutat namens Ausdauer – ob man nun die Hürden des Lebens überwindet oder für einen Triathlon trainiert. Die Zusammenarbeit mit Anupam Sir war ein Geschenk – er hat sich nicht nur voll und ganz auf seine Rolle eingelassen, sondern auch eine Tiefe und Authentizität in die Rolle eingebracht, wie es nur die seltensten Schauspieler können. Es war auch eine Freude, erneut mit meinem Produzenten Maneesh Sharma zusammenzuarbeiten, um diese Zusammenarbeit von YRF Entertainment und Netflix zu verwirklichen. Unser Ziel war es, einen Wohlfühlfilm zu schaffen, der hoffentlich bei Zuschauern aller Generationen Anklang findet. “Ruchikaa Kapoor Sheikh, Leiterin der Originalfilmabteilung von Netflix Indien, sagte: „«Vijay 69» ist ein besonderer Film, wunderschön gestaltet und mit einer starken Botschaft der Beharrlichkeit. Diese inspirierende Geschichte aus dem Leben spiegelt unsere Leidenschaft für das Erzählen bedeutungsvoller Geschichten wider. Der legendäre Anupam Kher als Titelheld bringt immense Nuancen und Herz in diese aufbauende Geschichte ein. Wir freuen uns, mit unserem langjährigen Partner Yash Raj Films für diesen Wohlfühl-Familienfilm zusammenzuarbeiten, der das Publikum mit einem Lächeln zurücklassen wird.“