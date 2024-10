Neuer Talk-Podcast «Kaffee, extra schwarz» vom BR

Vermischtes

Der neue Debatten-Podcastist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar. In diesem Format diskutieren der Psychologe und Publizist Ahmad Mansour sowie der BR-Journalist Oliver Mayer-Rüth über aktuelle gesellschaftliche Themen in Deutschland. Dabei widmen sie sich unter anderem Fragen zur inneren Sicherheit, Migration, Bildungsfragen und politischer Polarisierung. Aus einer bewusst konservativen Perspektive beleuchten Mansour und Mayer-Rüth in rund 30 Minuten pro Folge relevante Themenfelder.Mansour und Mayer-Rüth beschreiben sich als „ein Migrant und ein mittelalter weißer Mann“, deren Perspektive auch von ihren Lebensjahren in Israel geprägt ist. Der Titel «Kaffee, extra schwarz» symbolisiert nicht ihre kulinarischen Vorlieben, sondern ihren klaren, konservativen Blickwinkel. Ihr Ziel ist es, durch fundierte und provokante Beiträge zur Meinungsbildung beizutragen. Die erste Folge thematisiert die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen, das neue Sicherheitspaket der Bundesregierung und den Umgang mit Messerangriffen.Ahmad Mansour ist bekannt als Psychologe und Experte für Integration und Extremismus, während Oliver Mayer-Rüth als erfahrener ARD-Korrespondent unter anderem aus dem Nahen Osten berichtet hat. Die beiden bringen somit nicht nur vielfältige persönliche Erfahrungen, sondern auch eine internationale Perspektive in die Diskussionen ein. «Kaffee, extra schwarz» erscheint alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und weiteren Plattformen.