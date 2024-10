Amazon verbessert Gewinn auf über 15 Milliarden

Wirtschaft

Der Werbeumsatz stieg um über zwei Milliarden US-Dollar, auch die Bezahldienste legten zu.

Beim Online-Versandhändler Amazon laufen die Geschäfte weiterhin hervorragend. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz in den Monaten Juli, August und September 2024 gegenüber dem Vorjahresergebnis von 143,083 auf 158,77 Milliarden US-Dollar. Die Produkte verbesserten sich von 63,171 auf 67,601 Milliarden, die Dienstleistungen von 79,912 auf 91,276 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 12,189 auf 18,037 Milliarden US-Dollar, das Nettoeinkommen kletterte von 9,879 auf 15,328 Milliarden US-Dollar.Im Streaming-Bereich konnte Amazon einige Erfolge verbuchen: Die zweite Staffel von «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» kam beim Publikum gut an, das «Thursday Night Football»-Spiel zwischen den Cowboys und den Giants erreichte über 17 Millionen Zuschauer und selbst Apple lässt sich als Kanal abonnieren.Der Großteil des Umsatzes wird nach wie vor in Nordamerika erwirtschaftet. 95,537 Milliarden US-Dollar (3. Quartal 2023: 87,887 Milliarden) wurden dort erzielt, der Gewinn vor Steuern stieg von 4,307 auf 5,663 Milliarden US-Dollar. Das internationale Geschäft wuchs von 32,137 auf 35,88 Milliarden US-Dollar, der Verlust kletterte von 95 Millionen auf 1,301 Milliarden US-Dollar. Amazon Web Services (AWS) wuchs von 23,059 auf 27,452 Milliarden US-Dollar, der Gewinn kletterte von 6,976 auf 10,447 Milliarden US-Dollar.Die Werbeumsätze stiegen innerhalb eines Jahres von 12,060 auf 14,331 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent. Bezahldienste wie Amazon Prime und Prime Video kletterten von 10,170 auf 11,278 Milliarden US-Dollar, ein Plus von elf Prozent.