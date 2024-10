Comcast plant Abspaltung

Wirtschaft

Die linearen Kabelsender könnten an die Börse gebracht werden.

Der Medienkonzern Comcast hat am Donnerstag seinen jüngsten Quartalsbericht veröffentlicht. Laut Comcast-Chef Mike Cavanagh denkt das Management derzeit über eine Abspaltung des linearen Fernsehgeschäfts nach. Die Ausgliederung von Teilen der Sparte NBCUniversal könnte als neues Unternehmen an die Börse gehen.Das US-Branchenblatt "Variety" zitiert Cavanagh mit den Worten: "Wie Sie wissen, haben wir uns Anfang des Jahres entschieden, nicht in den M&A-Prozess um Paramount einzusteigen, aber wir würden trotz der Komplexität Partnerschaften im Streaming-Bereich in Betracht ziehen, und wie viele unserer Kollegen in der Medienbranche spüren auch wir die Auswirkungen des Wandels in unseren Videounternehmen und haben nach dem besten Weg für diese Vermögenswerte gesucht".Cavanagh fuhr fort: „Zu diesem Zweck prüfen wir derzeit, ob die Gründung eines neuen, kapitalstarken Unternehmens, das sich im Besitz unserer Aktionäre befindet und aus unserem starken Kabelnetzwerk-Portfolio besteht, uns in die Lage versetzen würde, die Chancen der sich wandelnden Medienlandschaft zu nutzen und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir sind noch nicht bereit, über Details zu sprechen, aber wir werden auf Sie zurückkommen, sobald wir zu konkreten Schlussfolgerungen gekommen sind“. Bei den Sendern handelt es sich um Bravo, MSNBC, CNBC, USA Network, E!, Syfy , Oxygen True Crime, Universal Kids und den spanischsprachigen Sender Universo.