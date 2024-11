«Love Sucks» bekommt einen weiteren Sendeplatz

TV-News

Der Fernsehsender ZDF wird die achtteilige Serie in der Nacht wiederholen.

In der Nacht auf Freitag, den 13. Dezember 2024, strahlt das ZDF noch einmal die Serieaus. Die Wiederholung beginnt um 00.45 Uhr. Diese ist seit 11. Oktober 2024 in der ZDFmediathek zu sehen und wurde an Halloween im Programm von ZDFneo gezeigt. Das Buch der Serie schrieb Marc O. Seng, die Bücher steuerte Andreas Prochaska bei.Ben wird von seinem Bruder Theo auf den Frankfurter Rummel gezerrt. Dort trifft er Preisboxerin Zelda, die ihn im Ring buchstäblich umhaut. Um Ben wiederzusehen, schnappt sich Zelda geschickt einen Umschlag zu Theos geheimer Party. Doch die Nacht in der Vampirvilla endet mit einer bösen Überraschung.„Ich finde «Love Sucks» insofern besonders, dass die Serie es, meiner Meinung nach, schafft, uns einen sehr feinfühligen Einblick in die Hintergründe der Vampir-Welt geben“, sagte Schauspielerin Havana Joy bei Quotenmeter . „Es fällt leichter mit diesen für die meisten ja doch befremdlichen Kreaturen zu ressonieren und sich berühren zu lassen. Besonders finde ich auch, dass wir mit Zelda eine Sterbliche haben, die nicht wie in vielen anderen Werken, ein „Opfer“ ist, sondern die mit großer Stärke und Mut voran geht und Ben, soweit das möglich ist, auf Augenhöhe begegnet.“